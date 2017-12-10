В Швеции более 20 человек атаковали синагогу с коктейлями Молотова

В центре шведского города Гётеборг хулиганы в масках атаковали синагогу, забросав ее коктейлями Молотова.

По данным полиции, нападение совершила группа из 21 человека. Сейчас ведутся их поиски. Территория вокруг синагоги оцеплена, сообщает BNL NEWS.

BREAKING: Up to 20 men have attacked a synagogue in Göteborg, Sweden, with burning objects. Possible attempt of arson as muslim protests continue against President Trump's decision on Jerusalem. — BNL NEWS (@BreakingNLive) December 9, 2017

Во время нападения в соседнем здании проходила молодежная вечеринка. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, в полиции города не исключают, что недавний случай с угоном машины неподалеку может быть связан с нападением на синагогу.