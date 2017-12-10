В Швеции более 20 человек атаковали синагогу с коктейлями Молотова
В центре шведского города Гётеборг хулиганы в масках атаковали синагогу, забросав ее коктейлями Молотова.
По данным полиции, нападение совершила группа из 21 человека. Сейчас ведутся их поиски. Территория вокруг синагоги оцеплена, сообщает BNL NEWS.
Во время нападения в соседнем здании проходила молодежная вечеринка. Информации о пострадавших не поступало.
Кроме того, в полиции города не исключают, что недавний случай с угоном машины неподалеку может быть связан с нападением на синагогу.