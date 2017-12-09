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Новые правила ФТС затруднили покупки в зарубежных онлайн-магазинах

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Новые требования Федеральной таможенной службы (ФТС) к оформлению заказов в зарубежных интернет-магазинах дезорганизовали систему доставки заказанных товаров. Таможня потребовала от покупателей предоставлять ИНН и электронные ссылки на приобретенные за границей товары.

«Уже сейчас тысячи посылок лежат на таможне и складах авиаперевозчиков без ИНН. И зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС», — заявил директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.

«К нововведениям никто не оказался готов», — констатировал он.

Доставщик пояснил, что часть груза содержит ИНН, часть — нет, поэтому посылки начали возвращать поставщикам.

Таможня уточнила, что, «если товар доставляется посылкой по почте, сообщать ИНН не нужно, так как это требование касается только экспресс-грузов». В остальных случаях при возникновении проблем необходимо «оперативно сообщить ИНН своему экспресс-перевозчику», цитирует «РИА Новости» комментарии пресс-службы Федеральной таможенной службы России.

Как ранее писал iz.ru, российские пользователи не доверяют интернет-магазинам.

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