Новые правила ФТС затруднили покупки в зарубежных онлайн-магазинах

Новые требования Федеральной таможенной службы (ФТС) к оформлению заказов в зарубежных интернет-магазинах дезорганизовали систему доставки заказанных товаров. Таможня потребовала от покупателей предоставлять ИНН и электронные ссылки на приобретенные за границей товары.

«Уже сейчас тысячи посылок лежат на таможне и складах авиаперевозчиков без ИНН. И зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС», — заявил директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин.

«К нововведениям никто не оказался готов», — констатировал он.

Доставщик пояснил, что часть груза содержит ИНН, часть — нет, поэтому посылки начали возвращать поставщикам.

Таможня уточнила, что, «если товар доставляется посылкой по почте, сообщать ИНН не нужно, так как это требование касается только экспресс-грузов». В остальных случаях при возникновении проблем необходимо «оперативно сообщить ИНН своему экспресс-перевозчику», цитирует «РИА Новости» комментарии пресс-службы Федеральной таможенной службы России.

Как ранее писал iz.ru, российские пользователи не доверяют интернет-магазинам.