Сегодня не стало нашего легендарного актера «Ленкома», народного артиста СССР Леонида Сергеевича Броневого. Его уход из жизни — огромная потеря не только для российского театра, но, думаю, и для миллионов зрителей, выросших на фильмах с его участием, успевших в разные годы посмотреть спектакли с ним. Это большая потеря лично для меня, ведь мы играли с ним в «Вишневом саде», «Дне опричника» и «Плаче палача».

Уверен, что такое явление, как Броневой, еще будут изучать театральные критики и биографы, потому что он целый космос.

Леонид Сергеевич проделал в профессии сложный путь на большую сцену московских театров. До этого он долгое время трудился в провинции. А как известно, хорошее формирование бойцовских качеств артиста происходит именно на периферийных сценах. Там, где нет кинематографа и свое имя артисту приходится зарабатывать только тем, что он делает на сцене. Каждый день снова и снова завоевывая любовь зрителя и уважение коллег.

Такое формирование личности Леонида Сергеевича, бесспорно, в дальнейшем сказалось и на его профессиональных навыках, и на его личных качествах. Он был человеком сложным, многогранным. В театре «Ленком» занимал лидирующее положение. К его мнению прислушивались все: художественный руководитель Марк Анатольевич Захаров, коллеги и руководство. Он всегда умел четко формулировать мысли, обладал потрясающим юмором, был афористичен. Какие-то вещи, озвученные Броневым, потом долго пересказывались артистами и превращались в крылатые фразы.

Я буду неоригинален, если скажу, что полюбил Леонида Сергеевича еще до личного знакомства с ним — благодаря его киноработам. Весь народ тогда не мог оторвать глаз от его Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны». Это была очень тонкая работа большого артиста. Подозреваю, что сам первоисточник не был так интересен, каким сделал его на экране Леонид Сергеевич. Он наделил своего героя иронией, тонкими душевными чертами. Умудрился сделать Мюллера по-нашему, по-русски. При том что его отношение к своему персонажу было очень неоднозначным.

Впервые мы встретились с Леонидом Сергеевичем на одной сцене еще в 1990-е в спектакле «Мудрец» по Островскому в постановке Марка Захарова. Это была невероятная радость для артистов, а приход Броневого в «Ленком» — настоящее событие для театра. Вообще, прекрасно, когда под одной крышей собираются замечательные актеры. Появление Леонида Сергеевича придало труппе еще большей статусности. Человек пришел в театр не зарабатывать имя, а вышел с ним на сцену. Уже тогда любовь зрителя к актеру просто зашкаливала.

Последней его работой на сцене «Ленкома» стала роль в спектакле «День опричника», которую написали специально для Леонида Сергеевича. Думаю, что после его ухода никого на эту роль вводить не будут, потому что Броневого просто нельзя заменить. Он относится к той плеяде великих артистов, которые живут и умирают на сцене. Ленком вообще славен тем, что его артисты трудятся до последнего, как, к примеру, Евгений Леонов или Татьяна Пельтцер. Так и Броневой работал до последнего, и зритель всегда ждал его появления.

Он умел трудиться, отдавал всего себя. Несмотря на плохое самочувствие в последние годы и физическую слабость, в нем чувствовался могучий человек, обладающий мощным стрежнем. Я думаю, он соответствовал своей фамилии. Его груз прожитых лет, человеческие и актерские качества позволяли ему совершать на сцене невозможное. Сегодня впервые «Вишневый сад», где Броневой играл Фирса, пройдет без него. В конце спектакля Леонид Сергеевич, оставшись один на сцене, с невероятной горечью произносил: «Забыли!» Так вот, я уверен, что Броневого никогда не забудут.

Автор — актер, народный артист России