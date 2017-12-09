Народный Броневой

Ушел из жизни Леонид Броневой. Народный артист СССР. Лауреат Государственных премий РСФСР и России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Немного осталось в нашем искусстве таких титулованных персон. Но главным достижением актера Броневого были не титулы, а народная любовь.

Кто из зрителей старшего и среднего поколения не знает группенфюрера Мюллера? А кому не известен мастер разговорного жанра Аркадий Велюров? Да и те, кто родился после выхода «Семнадцати мгновений весны» и «Покровских ворот», давно включили в свою жизнь крылатые фразы этих персонажей.

Однако ловелас Велюров и хитроумный Мюллер (сыгранный Броневым персонаж в разы усилил победу Штирлица-Тихонова: переиграть такого противника надо уметь) — лишь малая часть сделанного актером.

В его фильмографии — десятки ролей, не меньше он сыграл и на театральной сцене. Главных среди них было немного, однако запомнились почти все. Помимо актерского обаяния и блистательной техники (настолько совершенной, что видно ее не было — человек просто жил на сцене и экране), Леонид Сергеевич обладал невероятным умением создать эффект присутствия. Зрителя в бессрочный плен он забирал одним своим появлением...



Родился Леонид Броневой в декабре 1928 года в Киеве. Отца репрессировали, во время Великой Отечественной он сидел, а мать с сыном трудно жили в эвакуации в Казахстане. Потом были театральный вуз в Ташкенте, работа в провинциальных театрах и судьбоносное решение поступать в Школу-студию МХАТ. В Москве Броневой обосновался в 1961 году и быстро благодаря ролям, сыгранным в Театре на Малой Бронной, получил признание столичных театралов. Однако подлинный расцвет ждал его в «Ленкоме», куда он перешел в 1988-м. Зритель шел «на Броневого» много лет, еще в прошлом году артист, которому было уже под 90, выходил на сцену, играя в знаковых спектаклях театра.

Последней премьерой народного артиста стал «День опричника» в постановке Марка Захарова. В инсценировке одноименного произведения Владимира Сорокина патриарх «Ленкома» сыграл воеводу князя Собакина. Его герой дожил до преклоннейших лет: всё видел, всех пережил, всё понял и с нескрываемой брезгливостью смотрел, как суетятся, выторговывая себе блага и привилегии, всевозможные комяги, бати, сиволаи и прочие хрули.

Образ ироничного мудреца, наблюдающего за круговертью жизни, Броневой разработал задолго до этого спектакля и, можно сказать, сделал своим «ноу-хау». «Голова — предмет темный, исследованию не подлежит», — заявлял один из таких мудрецов, доктор из фильма Марка Захарова «Формула любви». В отличие от «головы» творчество Броневого — предмет открытый. Его фильмы, записи театральных спектаклей, телеработы доступны и ждут своих исследователей. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», — говорил Мюллер. Броневой останется в нашей памяти без всяких приглашений. По праву любимого артиста.