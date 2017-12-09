Захаров отметил выдающийся вклад Броневого в театральное искусство

Художественный руководитель московского театра Ленком Марк Захаров заявил о непревзойденности многих актерских работ Леонида Броневого и отметил его вклад в развитие театра.

«Леонид Сергеевич был артистом Божьей милостью, многие созданные им работы являются до сих пор непревзойденными. Его вклад в культуру, в театр, в кинематограф России огромен», — приводит «РИА Новости» слова Захарова.

Среди выдающихся работ Броневого Захаров отметил роль Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны», роли в «Чайке» и многих других постановках и кинофильмах. Худрук заявил о большом вкладе Броневого в строительство и развитие театра, чем он подавал всем пример. Уход актера из жизни Захаров назвал тяжелой утратой для всего коллектива и поклонников творчества актера.

Напомним, народного артиста СССР Леонида Броневого не стало в субботу. Актер ушел из жизни в возрасте 88 лет в одной из столичных больниц. Соболезнования родным и близким Леонида Броневого выразили многие деятели культуры и искусства. Соболезнования в связи со смертью актера выразил также президент России Владимир Путин.