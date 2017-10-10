Прямой эфир
Мир
Глава Каталонии заявил, что регион имеет право на независимость
Экономика
Мантуров примет участие в заседании делового совета США и РФ
Мир
Профсоюзы вывели на манифестации во Франции 400 тыс. протестующих
Мир
МИД Украины возмутило предложение Чехии о компенсации за Крым
Мир
Известного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании

Минэк надеется на отмену Турцией новых правил импорта товаров из РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэкономразвития надеется на отмену Турцией новых требований к ряду импортируемых из России видов сельхозпродукции.

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время торгпредство РФ в Турции проведет с ведомствами республики соответствующие переговоры. 

Ранее турецкая сторона заявила, что принятые правила носят «зеркальный» характер, так как Россия требовала наличие заверений от торгпредства и генконсульства для некоторых импортируемых товаров. 

В то же время Минэк отрицает введение подобных мер.

Ранее сообщалось, что Турция не возражает против поставок мяса из России, но не готова считать это условием для снятия ограничений поставки турецких томатов в РФ.

По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, в ближайшие годы Россия не отменит эмбарго на поставки турецких томатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минэк: сельхозпроизводство в РФ в августе выросло на 4,7%
Минэк ожидает получить от приватизации 36 млрд рублей за три года
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017