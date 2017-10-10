Минэк надеется на отмену Турцией новых правил импорта товаров из РФ
Минэкономразвития надеется на отмену Турцией новых требований к ряду импортируемых из России видов сельхозпродукции.
Как сообщает ТАСС, в ближайшее время торгпредство РФ в Турции проведет с ведомствами республики соответствующие переговоры.
Ранее турецкая сторона заявила, что принятые правила носят «зеркальный» характер, так как Россия требовала наличие заверений от торгпредства и генконсульства для некоторых импортируемых товаров.
В то же время Минэк отрицает введение подобных мер.
Ранее сообщалось, что Турция не возражает против поставок мяса из России, но не готова считать это условием для снятия ограничений поставки турецких томатов в РФ.
По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, в ближайшие годы Россия не отменит эмбарго на поставки турецких томатов.