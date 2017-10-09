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Минэк ожидает получить от приватизации 36 млрд рублей за три года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство экономического развития в два раза повышает прогноз по доходам от продажи госимущества в 2018–2020 годах. Об этом говорится в «Данных по прогнозному плану приватизации» на ближайшую трехлетку, внесенных в Госдуму.

Так, за три года Минэк ожидает получить от продажи имущества 36 млрд рублей. В предыдущем прогнозе Минэк ожидал 16,8 млрд рублей от приватизации в 2017–2019 годах.

При этом акцент будет сделан на продажу небольших объектов: в условиях роста экономики, восстановления цен на нефть и сокращения дефицита бюджета острой необходимости в приватизации крупнейших российских компаний нет.

В плане приватизации на 2017–2019 годы (есть в распоряжении «Известий») в части малого имущества значатся 1040 объектов. Среди них постройки, земельные участки, сараи, дачи, гаражи, нежилые помещения, заборы, бани и даже отдельно стоящие уборные.

В этом году продажа «малых» активов идет опережающими темпами, следует из макропрогноза на 2018–2020 годы, который был внесен в Госдуму. По состоянию на 15 июля продано активов на 11 млрд рублей.

В настоящее время Минэкономразвития разрабатывает законопроект, согласно которому малый и средний бизнес сможет в приоритетном порядке выкупать у государства помещения, которые уже арендует.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минэк повысил прогноз по доходам от приватизации вдвое

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