Минэк повысил прогноз по доходам от приватизации вдвое

Минэкономразвития в два раза повышает прогноз по доходам от продажи госимущества в 2018–2020 годах. Об этом говорится в «Данных по прогнозному плану приватизации» на ближайшую трехлетку, внесенных в Госдуму. Так, за три года Минэк ожидает получить от продажи имущества 36 млрд рублей. В предыдущем прогнозе Минэк ожидал 16,8 млрд рублей от приватизации в 2017–2019 годах. В условиях отсутствия жесткой бюджетной потребности в продаже акций больших компаний министерству придется изменить стратегический подход к приватизации и найти способ эффективно продавать малые активы. Успешная их реализация, в свою очередь, может помочь развитию малого и среднего бизнеса в регионах, испытывающих потребность в таких активах.

В прошлом году правительство провело «большую» приватизацию крупнейших госкомпаний, благодаря которой удалось закрыть «дыру» в бюджете. Общие доходы от продажи пакетов акций «Алросы», «Башнефти» и «Роснефти» превысили 1 трлн рублей. Сейчас в условиях роста экономики, восстановления цен на нефть и сокращения дефицита бюджета острой необходимости в приватизации крупнейших российских компаний нет, рассказывали «Известиям» источники в правительстве. Правительство в июне этого года намеревалось продать 25% минус одна акция «Совкомфлота» путем размещения на Московской бирже, однако затем перенесло продажу на осень. При этом источники «Известий» не исключают, что компания не будет приватизирована в этом году.

Таким образом, правительство не закладывает в план приватизации прогнозируемые доходы от продажи крупнейших компаний. Сейчас Минэк сосредоточился на малых активах. В «Данных по прогнозному плану приватизации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенных в Госдуму, ожидаемые доходы от продажи госимущества Минэкономразвития повысило вдвое. Так, в 2018 году Минэкономразвития ожидает получить от продажи госпакетов акций 13 млрд рублей, в 2019-м — 12 млрд рублей, а в 2020-м — 11 млрд рублей. В предыдущем прогнозе Минэк ожидал 5,6 млрд рублей ежегодно от продажи госимущества.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, в прогнозные цифры доходов 2018–2020 годов заложены доходы от «массовой» приватизации в размере 5,6 млрд рублей ежегодно, а также выплаты АФК «Система» по опциону на акции российско-индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices (SSTL), 17,14% акций которой компания приобрела у государства в прошлом году. Сумма сделки составила $194,25 млн.

— Прогнозные цифры доходов 2018–2020 годов отличаются от плана приватизации на 2017–2019 годы тем, что в прогноз заложены не только ранее обозначенные цифры по «массовой» приватизации, но и доходы от оплаты акций совместного российско-индийского предприятия «Система Шиям Телесервис Лтд», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В плане приватизации на 2017–2019 годы (есть в распоряжении «Известий») в части малого имущества значатся 1040 объектов. Среди них постройки, земельные участки, сараи, дачи, гаражи, нежилые помещения, заборы, бани и даже отдельно стоящие уборные. Также, согласно плану, правительство намеревается продать несколько заводов, судов, компании «Госконцерт», «Спорт-Инжиниринг», крымский судостроительный завод «Море», ряд агрокомплексов, издательств и других активов.

В этом году продажа «малых» активов идет опережающими темпами, следует из макропрогноза на 2018–2020 годы, который был внесен в Госдуму. По состоянию на 15 июля продано активов на 11 млрд рублей.

Мнения экспертного сообщества о возможных доходах от «малой» приватизации разделились. Директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина считает, что цифра несколько завышена. Хотя и с трудом, но ее можно достичь только в случае продажи крупных заводов, судов и агрокомплексов.

— Если чуть больше 1000 объектов государство намеревается продать за три года на общую сумму 16,8 млрд рублей, то это означает, что средняя стоимость одного объекта составляет 16,8 млн рублей. Эти деньги можно будет получить, только если совершенно точно будут проданы входящие в план приватизации суда, заводы и агрокомплексы, — заявила Елена Иванкина.

Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Сергей Сиваев считает, что цены на федеральное имущество занижены.

— Очевидно, что это очень маленькие суммы для государственного имущества. По сравнению с федеральным бюджетом цифра просто смешная, — уверен Сергей Сиваев.

Минэкономразвития сейчас разрабатывает законопроект, согласно которому малый и средний бизнес сможет в приоритетном порядке выкупать у государства помещения, которые уже арендует.