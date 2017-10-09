История в датах: 9 октября

9 октября 1975 года академику Андрею Сахарову присудили Нобелевскую премию мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». На фото: ученый в 1975 году после известия о присуждении ему премии