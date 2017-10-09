История в датах: 9 октября

9 октября во всем мире отмечается День почты. На фото: почтальон в США в 1923 году
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9 октября 2006 года КНДР провела первое ядерное испытание. Мощность взрыва составила от 5 до 15 кт. На фото: магазин техники в южнокорейском Сеуле, на экранах телевизоров транслируют новостные сюжеты о северокорейских ядерных испытаниях, 9 октября 2006 года
Фото: Getty Images/Bettmann
9 октября 1975 года академику Андрею Сахарову присудили Нобелевскую премию мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». На фото: ученый в 1975 году после известия о присуждении ему премии
Фото: ТАСС/Владимир Саяпин
9 октября 1977 года родился Егор Бероев. Известность к актеру пришла после выхода фильма «Турецкий гамбит», где он сыграл ведущую роль. На фото: актер во время церемонии открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке в 2009 году
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