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История в датах: 8 октября

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Фото: Getty Images/James Andanson
8 октября 1970 года Нобелевская премия по литературе была присуждена Александру Солженицыну. Его профессиональная писательская карьера к этому моменту насчитывала всего восемь лет — рекордный срок для Нобелевки. На фото: Александр Солженицын во время церемонии вручения премии 10 декабря 1974 года, после высылки из СССР
Фото: ТАСС
8 октября исполняется 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой — одного из величайших поэтов Серебряного века, прозаика и публициста. На фото: Марина Цветаева в 1915 году
Фото: РИА Новости/Скурихина
8 октября в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На фото: молочное хозяйство колхоза «Красный Октябрь» в Кировской области, 1967 год
Фото: ТАСС/А. Грибовский
8 октября 110 лет исполняется со дня рождения Полины Осипенко — советской летчицы, Героя Советского Союза, прославившейся в том числе после рекордного беспосадочного перелета на самолете «Родина», который Осипенко совершила вместе с Мариной Расковой и Полиной Гризодубовой. На фото: Полина Осипенко в 1938 году
Фото: Global Look Press
8 октября 1945 года инженер Перси Спенсер из США, специализировавшийся на производстве военной техники, запатентовал микроволновую печь. На фото: демонстрация работы микроволновки в 1955 году в Великобритании
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