История в датах: 8 октября

8 октября 1970 года Нобелевская премия по литературе была присуждена Александру Солженицыну. Его профессиональная писательская карьера к этому моменту насчитывала всего восемь лет — рекордный срок для Нобелевки. На фото: Александр Солженицын во время церемонии вручения премии 10 декабря 1974 года, после высылки из СССР