История в датах: 7 октября

7 октября 65 лет исполняется президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На фото: Владимир Путин на пленарной сессии «Энергия для глобального роста» первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» 4 октября 2017 года
Фото: РИА Новости/Борис Ушмайкин
7 октября 1993 года был ликвидирован пост почетного караула у Мавзолея на Красной площади, известный также как пост № 1. Этот пост действовал с 27 января 1924 года, то есть с момента похорон Владимира Ленина. C 1993 года местом главного почетного караула в стране стала могила Неизвестного солдата в Александровском саду. На фото: смена почетного караула у поста № 1 в 1966 году
Фото: ТАСС/Сергей Метелица
7 октября 1977 года в СССР была принята так называемая брежневская Конституция или «Конституция развитого социализма». Она пришла на смену документу, принятому еще при Сталине, и стала последней Конституцией Советского Союза. На фото: митинг в сборочном цехе Ярославского завода топливной аппаратуры в поддержку новой Конституции
Фото: Getty Images/Bettmann
7 октября 1949 года была образована Германская Демократическая Республика (ГДР). На фото: германский коммунистический лидер Вильгельм Пик зачитывает манифест, провозглашающий новое правительство 7 октября 1949 года
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