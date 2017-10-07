История в датах: 7 октября

7 октября 1993 года был ликвидирован пост почетного караула у Мавзолея на Красной площади, известный также как пост № 1. Этот пост действовал с 27 января 1924 года, то есть с момента похорон Владимира Ленина. C 1993 года местом главного почетного караула в стране стала могила Неизвестного солдата в Александровском саду. На фото: смена почетного караула у поста № 1 в 1966 году