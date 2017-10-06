Россия и Казахстан у серебряного рубежа

Глава МИД России Сергей Лавров 6 октября посетил Казахстан с официальным визитом. Поездка министра была приурочена к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Астаной (22 октября 1992 года).

Как отметили в этой связи в российском дипломатическом ведомстве, за прошедшее время двум странам «удалось заложить прочную договорно-правовую базу отношений».

— Она насчитывает свыше 350 документов межгосударственного и межправительственного характера. Ее стержнем является договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он предусматривает, в частности, проведение двумя странами согласованной внешнеполитической линии, — констатировали в МИДе.

Визит Сергея Лаврова совпал с проходящим в казахстанской столице IV Международным форумом выпускников МГИМО. Разумеется, российский министр, который сам окончил этот вуз в 1972 году, не мог не посетить это мероприятие. В начале своего выступления Сергей Лавров зачитал участникам форума приветствие президента России Владимира Путина.

«МГИМО пользуется заслуженным авторитетом в России и за ее пределами, славится своими научными школами и добрыми традициями фундаментального образования», — говорилось в послании российского президента.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил роль университета в подготовке дипломатов многих стран мира.

— Для дипломатов особенно важно, что университет — не только кузница кадров для внешней политики, мировой лидер по количеству преподаваемых иностранных языков, но и цитадель дружбы народов. Среди его выпускников представители более 50 государств, — отметил российский министр.

Специально для участников форума — а он проходил во Дворце независимости — на стульях разложили листовки с гимном МГИМО, автором которого является Сергей Лавров. Организаторы отметили, что его исполнением собравшимся решили напомнить о студенческих годах.

После этого Сергей Лавров провел переговоры со своим коллегой Кайратом Абдрахмановым. По их завершении глава МИД Казахстана рассказал, что в ходе встречи обсуждался широкий спектр тем — от двусторонних отношений и сотрудничества в рамках СНГ до ситуации на Ближнем Востоке и проблем ядерного нераспространения. В свою очередь, Сергей Лавров отметил усилия Казахстана в разрешении кризиса в Сирии.

— Та роль, которую играют Астана и казахстанское руководство в проведении международных встреч по сирийскому урегулированию, весьма и весьма востребована, — подчеркнул российский министр.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Сергей Лавров отметил, что имело бы смысл вовлечь в астанинские переговоры других игроков.

— Мы считаем, что было бы небесполезно расширить количество стран-наблюдателей. И в этом смысле мы открыты к обсуждению. Но, естественно, это требует согласованного решения всех стран, которые этот процесс инициировали, — сказал глава МИДа.

В то же время он указал, что не участвующие в астанинских переговорах страны также вносят значительный вклад в урегулирование конфликта. В частности, Египет сыграл важную роль в создании двух из четырех зон деэскалации в Сирии. Кроме того, по словам Сергея Лаврова, переговоры в Астане подтолкнули развитие диалога в Женеве, а Саудовская Аравия сейчас предпринимает усилия по объединению внешней оппозиции.

Напомним, гарантами переговоров в Астане выступают Россия, Турция и Иран. Наблюдателями являются США и Иордания.

Между тем, поскольку визит Сергея Лаврова был приурочен к памятной дате в российско-казахстанских отношениях, не обошлось и без торжественных церемоний. Так, российскому министру вручили медаль «За вклад в развитие внешней политики Республики Казахстан». Эта награда, учрежденная в 2003 году, носит имя Назира Тюрякулова, который с 1928 по 1935 год был полномочным представителем СССР в Королевстве Неджд и Хиджаз, в 1932 году преобразованном в Саудовскую Аравию. Юбилейные медали «25-летие Дипломатической службы Республики Казахстан» получили статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, посол России в Казахстане Михаил Бочарников, а также директор третьего департамента стран СНГ МИДа Александр Стерник. В свою очередь, Сергей Лавров вручил первому заместителю руководителя администрации президента Казахстана Марату Тажину орден Дружбы.

Контакты главы МИД России и Казахстана смогут продолжиться уже через несколько дней на заседании совета министров иностранных дел стран — членов СНГ, который пройдет с 9 по 11 октября в Сочи.