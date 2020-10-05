Прямой эфир

История в датах: 5 октября

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС/Борис Капнин , Альберт Симановский
5 октября отмечается Всемирный день учителя. На фото: учитель И.М. Беличенко с учениками во время занятий в новой школе в 1987 году
На весь экран
Фото: Global Look Press/imago stock&people/S. Meyers
5 октября 1948 года в Швейцарии был создан Международный союз охраны природы. Именно его участники предложили вести Красную книгу редких и вымирающих видов растений и животных. Сегодня организация называется Всемирный союз охраны дикой природы. На фото: лоси в национальном парке Денали на Аляске
На весь экран
Фото: РИА Новости/Иващенко
5 октября 1918 года в Советской России был образован уголовный розыск, который сначала входил в структуру НКВД РСФСР. Теперь в этот день отмечается День работника уголовного розыска. На фото: оперативная группа уголовного розыска на месте преступления в 1987 году
На весь экран
Фото: Getty Images/United Artist
5 октября 1962 года состоялась премьера фильма «Доктор Ноу», которая положила начало киноэпопее о Джеймсе Бонде. На фото: кадр из фильма
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020