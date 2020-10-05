История в датах: 5 октября

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Фото: ТАСС/Борис Капнин , Альберт Симановский
5 октября отмечается Всемирный день учителя. На фото: учитель И.М. Беличенко с учениками во время занятий в новой школе в 1987 году
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Фото: Global Look Press/imago stock&people/S. Meyers
5 октября 1948 года в Швейцарии был создан Международный союз охраны природы. Именно его участники предложили вести Красную книгу редких и вымирающих видов растений и животных. Сегодня организация называется Всемирный союз охраны дикой природы. На фото: лоси в национальном парке Денали на Аляске
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Фото: РИА Новости/Иващенко
5 октября 1918 года в Советской России был образован уголовный розыск, который сначала входил в структуру НКВД РСФСР. Теперь в этот день отмечается День работника уголовного розыска. На фото: оперативная группа уголовного розыска на месте преступления в 1987 году
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Фото: Getty Images/United Artist
5 октября 1962 года состоялась премьера фильма «Доктор Ноу», которая положила начало киноэпопее о Джеймсе Бонде. На фото: кадр из фильма
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