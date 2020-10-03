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История в датах: 3 октября

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Фото: РИА Новости/И. Калабухов
3 октября в России отмечают День ОМОНа. Именно в этот день в 1988 году впервые был создан отряд милиции особого назначения. На фото: бойцы подразделения во время учебно-тренировочных занятий в 1989 году
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Фото: ТАСС/Николай Малышев
2 октября 1967 года в Калуге открылся музей имени К.Э. Циолковского — первый в мире и крупнейший в России космический музей. На фото: копия космического корабля «Восток-I» на территории музея в 1986 году
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Фото: Getty Images/ullstein bild
3 октября отмечается День германского единства. В этот день в 1990 году ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. На фото: жители страны перед зданием Рейхстага во время церемонии объединения
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Фото: Getty Images/Bettmann
3 октября 1906 в Берлине состоялась Международная радиотелеграфная конференция, в работе которой приняли участие 29 стран. Они утвердили международный сигнал бедствия на море, который позднее сал известен как сигнал SOS. На фото: воссозданная в 1913 году сцена получения сигнала SOS от терпящего бедствие корабля «Титаник»
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