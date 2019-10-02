История в датах: 2 октября

2 октября 1987 года на «Первом канале» Центрального телевидения в эфир вышла передача «Взгляд». Она просуществовала до 2001 года и считалась одной из программ, «изменивших отношение россиян к телевидению». На фото: эфир программы «Взгляд», 1988 год