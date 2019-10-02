История в датах: 2 октября

2 октября 1869 года родился Махатма Ганди. Индийский политический деятель выступал против британского колониализма и в качестве метода борьбы за права индийцев выработал философию ненасильственного сопротивления, получившую название сатьяграха. На фото: Махатма Ганди в 1940 году
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Фото: Global Look Press
2 октября 1870 года к Итальянскому королевству присоединился Рим, который и стал его новой столицей. С 1865 года звание столицы принадлежало Флоренции. На фото: римский Колизей
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Фото: ТАСС/Олег Иванов
2 октября 1987 года на «Первом канале» Центрального телевидения в эфир вышла передача «Взгляд». Она просуществовала до 2001 года и считалась одной из программ, «изменивших отношение россиян к телевидению». На фото: эфир программы «Взгляд», 1988 год
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Фото: Global Look Press/dpa/Henning Kaiser
2 октября 1951 года в городе Уоллсенд на севере Англии родился британский музыкант, певец и автор песен Стинг. На фото: Стинг во время выступления в Кельне в 2018 году
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