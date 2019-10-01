История в датах: 1 октября

1 октября в России отмечается День сухопутных войск РФ — дата празднования была выбрана потому, что именно в этот день при Иване Грозном был издан указ о размещении в Московском и прилегающем к нему уезде тысячи служилых людей, который стал ключевым в формировании отечественных сухопутных сил. На фото: солдаты во время парада Победы, 2017 год