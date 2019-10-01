История в датах: 1 октября

1 октября 1971 года во Флориде открылся парк Диснейуорлд, который вскоре стал самым большим в мире центром развлечений. Сегодня его площадь составляет около 100 кв. км. На фото: Диснейуорлд
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Фото: Global look Press
1 октября 1908 года Генри Форд представил новую модель автомобиля Ford Model T, который также прославился под именем «Жестяная Лиззи». Это был первый в мире автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями. На фото: парад классических машин в Германии, 2017 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
1 октября в России отмечается День сухопутных войск РФ — дата празднования была выбрана потому, что именно в этот день при Иване Грозном был издан указ о размещении в Московском и прилегающем к нему уезде тысячи служилых людей, который стал ключевым в формировании отечественных сухопутных сил. На фото: солдаты во время парада Победы, 2017 год
1 октября 1977 года большой футбол покинул «король футбола», один из самых знаменитых игроков в истории — Пеле. Во время прощального матча, состоявшегося в этот день, футболист сыграл по одному тайму за каждую из команд — «Сантос» и «Космос». На фото: футболист после своего последнего матча, 1977 год
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