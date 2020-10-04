История в датах: 4 октября

4 октября отмечается Всемирный день животных — он был учрежден в 1931 году для того, чтобы обратить внимание людей на проблемы других обитателей планеты. Во многих странах зоозащитные организации устраивают в этот день специальные акции. В России праздник отмечается с 2000 года. На фото: большая панда с детенышем в Центре защиты и изучения большой панды в Шанхае в 2016 году