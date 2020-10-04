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История в датах: 4 октября

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Фото: Getty Images/Sovfoto
4 октября 1957 года на орбиту был запущен «Спутник-1» — советский космический аппарат стал первым искусственным спутником Земли. С него началась космическая эра человечества. В современной России в этой день отмечается День космических войск. На фото: первый искусственный спутник Земли, кадр из фильма 1957 года
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Фото: Global Look Press/ZUMZ/Exclusivepix Media
4 октября отмечается Всемирный день животных — он был учрежден в 1931 году для того, чтобы обратить внимание людей на проблемы других обитателей планеты. Во многих странах зоозащитные организации устраивают в этот день специальные акции. В России праздник отмечается с 2000 года. На фото: большая панда с детенышем в Центре защиты и изучения большой панды в Шанхае в 2016 году
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Фото: ТАСС
4 октября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников МЧС — День гражданской обороны. Ее история началась с формирования в 1932 году сил советской местной противовоздушной обороны. На фото: сотрудники МЧС во время работ по ликвидации последствий сошедшего селя в Кабардино-Балкарии в 2017 году
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Фото: Getty Images/David Silverman
4 октября 2001 года силы ПВО Украины во время учений сбили пассажирский лайнер российской авиакомпании «Сибирь», следовавший из Тель-Авива в Новосибирск. В результате погибли 78 человек. На фото: родственники погибших в аэропорту Тель-Авива
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