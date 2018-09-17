История в датах: 17 сентября

17 сентября 1832 года родился Сергей Боткин — русский врач-терапевт, создавший учение о человеческом организме как о едином целом. На фото: портрет Боткина работы И.Н. Крамского, 1880 год
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
17 сентября в России отмечается День работников леса — он был учрежден в 1980 году и является профессиональным праздником для всех, кто связан с восстановлением и разведением лесов. На фото: сотрудник лесной охраны во время экологического субботника «Зеленая Россия» в Республике Татарстан, 2017 год
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Фото: commons.wikimedia.org
17 сентября 1787 года была принята конституция США — этот документ действует в стране до сих пор. На фото: картина Говарда Чандлера Кристи «Конституционный конвент в Филадельфии: подписание конституции»
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
17 сентября отмечается День чеченской женщины — этот праздник был учрежден в 2009 году в память о 46 чеченских девушках, погибших во время Кавказской войны 1817–1864 годов, и отмечается в третье воскресенье сентября. На фото: участники чеченского Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» во время репетиции, 2016 год
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