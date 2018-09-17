История в датах: 17 сентября

17 сентября в России отмечается День работников леса — он был учрежден в 1980 году и является профессиональным праздником для всех, кто связан с восстановлением и разведением лесов. На фото: сотрудник лесной охраны во время экологического субботника «Зеленая Россия» в Республике Татарстан, 2017 год