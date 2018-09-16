История в датах: 16 сентября

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Фото: Роскосмос
16 сентября во всем мире отмечается День охраны озонового слоя — праздник был провозглашен ООН в 1994 году в память о подписании Монреальского протокола, предполагающего ограничение производства веществ, разрушающих озоновый слой. На фото: вид на планету Земля с МКС
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Фото: Global Look Press
16 сентября 1745 года родился Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов — прославленный российский полководец. На фото: памятник Кутузову на Казанской площади в Санкт-Петербурге
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Фото: Global Look Press
16 сентября 1952 года родился Микки Рурк — известный американский актер и по совместительству профессиональный боксер. На фото: актер на премьере фильма «Бесславные ублюдки» в 2009 году
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Фото: Global Look Press
16 сентября 1918 года ВЦИК учредил первый знак боевого отличия для бойцов РККА — орден Красного Знамени. Орден вручался за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные в бою, и являлся одной из высших наград СССР. Последний раз он был вручен в 1991 году
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