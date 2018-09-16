История в датах: 16 сентября

16 сентября 1918 года ВЦИК учредил первый знак боевого отличия для бойцов РККА — орден Красного Знамени. Орден вручался за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные в бою, и являлся одной из высших наград СССР. Последний раз он был вручен в 1991 году