История в датах: 15 сентября

15 сентября 1959 года в США с официальным визитом прибыл советский лидер Никита Сергеевич Хрущев. Это был первый в истории советско-американских отношений визит такого уровня. На фото: глава советского правительства Никита Хрущев, президент США Дуайт Эйзенхауэр и сопровождающие их лица на аэродроме Эндрюс недалеко от Вашингтона, 1959 год