История в датах: 15 сентября

15 сентября 1971 года в Канаде была создана неправительственная международная экологическая организация «Гринпис», которая сейчас действует в 47 странах мира. На фото: активисты экологической организации «Гринпис» начинают кругосветную прогулку на воздушном шаре с формулировкой «В первую очередь планета Земля» в Гамбурге, 5 июля 2017 года
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
15 сентября 1993 года состоялся исторический концерт Майкла Джексона в Москве — он был одной из первых зарубежных звезд, приехавших в Россию. На фото: Майкл Джексон выступает на стадионе «Лужники» в Москве в 1993 году
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Фото: ТАСС
15 сентября 1956 года на трассы «Аэрофлота» вышел первый отечественный реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первый рейс по маршруту Москва-Иркутск продлился 7 часов 10 минут. На фото: пассажирский самолет Ту-104, 1957 год
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Фото: ТАСС/Василия Егорова
15 сентября 1959 года в США с официальным визитом прибыл советский лидер Никита Сергеевич Хрущев. Это был первый в истории советско-американских отношений визит такого уровня. На фото: глава советского правительства Никита Хрущев, президент США Дуайт Эйзенхауэр и сопровождающие их лица на аэродроме Эндрюс недалеко от Вашингтона, 1959 год
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