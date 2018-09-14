История в датах: 14 сентября

14 сентября 1812 года армия Наполеона вошла в оставленную войсками Москву, в городе начались пожары и грабежи. «Великая армия» находилась в городе до 20 октября, после чего Наполеон был вынужден его покинуть из-за угрозы голода. Это стало одним из переломных моментов Отечественной войны. На фото: вступление французов в Москву. Французский лубок