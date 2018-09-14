История в датах: 14 сентября

14 сентября 1927 года в Ницце погибла Айседора Дункан — американская танцовщица, долгое время прожившая в России, жена Сергея Есенина. Ее шарф во время движения намотался на колесо автомобиля. На фото: Айседора Дункан в 1902 году
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Фото: commons.wikimedia.org
14 сентября 1847 года родился Павел Николаевич Яблочков — русский электротехник, военный инженер, изобретатель, разработавший в том числе дуговую лампу, вошедшую в историю как «свеча Яблочкова». На фото: П.Н. Яблочков в годы работы в Москве
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Фото: commons.wikimedia.org
14 сентября 1812 года армия Наполеона вошла в оставленную войсками Москву, в городе начались пожары и грабежи. «Великая армия» находилась в городе до 20 октября, после чего Наполеон был вынужден его покинуть из-за угрозы голода. Это стало одним из переломных моментов Отечественной войны. На фото: вступление французов в Москву. Французский лубок
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Фото: Global Look Press
14 сентября 1911 года во время спектакля в Киевском городском театре террорист Дмитрий Богров, ранее считавшийся осведомителем охранного отделения, выстрелил в упор в председателя Совета министров империи Петра Столыпина. Министр и реформатор скончался в больнице 18 сентября. На фото: Столыпин в 1902 году
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