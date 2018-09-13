История в датах: 13 сентября

13 сентября 1929 года британский бактериолог Александр Флеминг в Лондоне представил университетской публике полученный им пенициллин — первый в мире антибиотик. Однако тогда изобретение интереса не вызвало, поскольку пенициллин практически невозможно было хранить долго. Исправить это удалось лишь в 1930-е годы. На фото: Александр Флеминг в своей лаборатории в 1943 году