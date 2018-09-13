История в датах: 13 сентября

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Global Look Press
13 сентября 1929 года британский бактериолог Александр Флеминг в Лондоне представил университетской публике полученный им пенициллин — первый в мире антибиотик. Однако тогда изобретение интереса не вызвало, поскольку пенициллин практически невозможно было хранить долго. Исправить это удалось лишь в 1930-е годы. На фото: Александр Флеминг в своей лаборатории в 1943 году
На весь экран
Фото: Getty Images/BSIP
13 сентября 1960 года в США состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки, занимающейся изучением строения живых организмов для решения инженерных и технических задач. На фото: бионическая рука проекта HANDLE в институте робототехники и интеллектуальных систем в Париже
На весь экран
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
13 сентября 1923 года в тамбовском селе Осино-Гай родилась Зоя Космодемьянская. В ноябре 1941 года, во время выполнения разведзадания в немецком тылу под Москвой, 18-летняя Зоя была схвачена немцами. Несмотря на пытки, она не выдала других участников отряда. 29 ноября ее казнили. Зоя стала первой женщиной, награжденной званием Героя Советского Союза (посмертно). На фото: довоенный портрет девушки
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавазадзе
13 сентября в России отмечается День программиста — эта дата приходится на 256-й день невисокосного года, выбрана она была потому, что совпадает с количеством значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта.
На фото: начальник отдела технической поддержки сайта и интернет-проектов МИЦ «Известия» Иван Ширяев во время работы
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.