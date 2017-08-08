Министерство энергетики России решило пересмотреть планы по добыче газа на Дальнем Востоке. Как удалось выяснить «Известиям», если ранее там ожидалось добыть к 2020 году 51,3 млрд кубометров, то теперь — только 43,7 млрд кубометров.

В обновленной версии госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики», с которой удалось ознакомиться журналистам издания, при этом сообщается, что добыча нефти в регионе будет расти за счет проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Официальный представитель Минэнерго пояснил, что пересмотр планов по добыче газа в сторону уменьшения связан с синхронизацией с началом поставок по российско-китайскому газопроводу «Сила Сибири».

При этом к 2035 году министерство прогнозирует увеличение добычи газа в регионе почти в 2,5 раза по отношению к нынешним показателям — до 80 млрд кубометров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дальневосточный газ приберегут для «Силы Сибири»