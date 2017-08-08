Минэнерго решило пересмотреть планы по добыче газа на Дальнем Востоке: если ранее там ожидалось добыть к 2020 году 51,3 млрд кубометров, то теперь — только 43,7 млрд кубометров. При этом добыча нефти в регионе будет расти за счет проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», сообщается в обновленной версии госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики», с которой ознакомились «Известия». Как пояснил официальный представитель министерства, пересмотр планов по добыче газа в сторону уменьшения связан с синхронизацией с началом поставок по российско-китайскому газопроводу «Сила Сибири».

Месторождения Дальнего Востока считаются основными для газопроводных поставок в Китай. В частности, сырьевой базой для «Силы Сибири» должно стать Чаяндинское месторождение в Якутии с запасами в 1,4 трлн кубометров газа, остальной газ планируется добывать на Ковыктинском месторождении в Иркутской области. По последним планам «Газпрома», озвученным более года назад, Чаянда должна быть запущена к концу 2018 года, в прошлом году «Газпром» планировал инвестировать в нее порядка 168 млрд рублей. С тех пор точное время запуска месторождения не уточнялось.

— Показатели объемов добычи газа на Дальнем Востоке в 2017–2020 годах скорректированы. В частности, с учетом синхронизации [добычи] со сроками реализации проектов по строительству экспортной инфраструктуры, в том числе «Силы Сибири», — рассказали «Известиям» в Минэнерго.

При этом к 2035 году Минэнерго прогнозирует рост добычи газа в регионе почти в 2,5 раза к нынешним показателям — до 80 млрд кубометров.

В предыдущей версии госпрограммы рост добычи газа на Дальнем Востоке к 2020 году прогнозировался в среднем на 18% в год до 51,3 млрд кубометров. Теперь этот показатель ожидается на уровне 11,3%, до 43,7 млрд кубометров. Корректировка прогнозов связана с экспортом газа, а снижение темпов говорит об изменении сроков по новым проектам, предположил знакомый с планами Минэнерго собеседник «Известий». В пресс-службе министерства «Известиям» уточнили, что речь идет о поставках по «Силе Сибири».

По нефти, впрочем, ситуация противоположная. Согласно обновленной версии госпрограммы, уже к концу 2017 года Минэнерго ожидает увеличения темпов ее добычи в регионе. Так, в ДФО она должна увеличиться на 34% к уровню 2012 года, до 28 млн т, притом что в более ранней версии программы рост должен был составить всего 25%. Ожидаемое увеличение нефтедобычи, вероятно, связано с корректировками по добычным проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», рассказал «Известиям» источник в одной из нефтяных компаний и подтвердили в пресс-службе Минэнерго. Эти два проекта разрабатываются на основе соглашений по разделу продукции (СРП).

— Актуализированные показатели отражают достигнутую в 2016 году динамику добычи и учитывают уточненные данные разработки месторождений по проектам СРП, — заявил официальный представитель ведомства.

Снижение темпов добычи газа на Дальнем Востоке вряд ли связано с переносом сроков по началу поставок, считает аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. На последних переговорах в начале июля «Газпром» и китайская CNPC договорились начать поставки по «Силе Сибири» к концу декабря 2019 года.

— Реального спроса на российский газ сейчас в Китае нет. Логично, что «Газпром» не сразу заполнит всю трубу газом, а будет плавно наращивать экспорт в течение нескольких лет, — отметил аналитик.

Согласно контракту в год в Китай должно поставляться 38 млрд кубометров газа.

«Газпром» долго не называл точной даты запуска проекта, теперь же не говорит о годовых объемах поставок, заметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Не исключено, что причиной для снижения планов добычи, скорее, послужили сложности с разработкой шельфовых проектов на Сахалине, считают эксперты.

Кроме поставок по «Силе Сибири», «Газпром» хочет экспортировать газ в Китай еще по двум маршрутам — по западному маршруту трубопровода («Алтай»), а также напрямую из Владивостока. По последнему проекту планируется согласовать условия поставок до конца этого года, прогнозировал глава концерна Алексей Миллер.

В «Газпроме» не ответили на запрос «Известий».