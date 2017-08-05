Продававшие московским пенсионерам фильтры для воды мошенники получили от четырех до шести лет тюремного заключения.

Обманывая также ветеранов и инвалидов, мошенники заработали более 90 млн руб. с 2014 года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным оперативников, участники преступного сообщества продавали бытовые фильтры для очистки воды пенсионерам и заключали с ними фиктивные кредитные контракты. Обманутыми от действий злоумышленников оказались более тысячи человек.

Всего в преступную организацию входило 35 участников, лидерами группы являлись уроженцы Грузии и Армении.