«Известия» поздравляют актера с днем рождения и предлагают вспомнить пять его фильмов

«Совсем пропащий» (Гек Финн, 1973)

Фото: РИА Новости/Мурашко

Роль Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии — первая главная роль Романа Мадянова. Попав к мэтру кино, девятилетний актер встретился на площадке с кумирами и был равным Евгению Леонову, Владимиру Басову, Вахтангу Кикабидзе, Владимиру Ивашову. Комедийный образ хулигана и фантазера Гека Финна будто был создан для Романа. Все чудачества и проделки героя Марка Твена были родной стихией для актера. Ведь и в кино он попал благодаря своему озорному характеру. Отец-режиссер привел Романа на съемочную площадку, чтобы там его темперамент был на пользу. Юный актер наградил своего героя такой правдой и чувством свободы, что зрители верили — этот мальчик в жизни не пропадет.

Сериал «Солдаты» (майор Колобков, 2004–2013)

Сериал о жизни воинской части, в котором Роман Мадянов сыграл обаятельного мерзавца, майора Колобкова. Мадянову частенько доставались отрицательные персонажи. Но, как говорит артист, он должен выступать адвокатом своей роли. «Мой Колобков занят делом. Служит армии, просчитывает свои действия на несколько ходов вперед. А еще он любит женщин и детей», — говорит актер. Мадянов любит своего персонажа, так же полюбился он и миллионам телезрителей. Верный признак популярности, когда персонаж уходит в народ и становится героем анекдотов, как Колобков (Роман Мадянов), прапорщик Шматко (Алексей Маклаков) и подполковник Староконь (Вячеслав Гришечкин). За девять лет и 17 сезонов Колобков Мадянова сделал карьеру. Начав с майора, дослужился до полковника.

«12» (12-й присяжный, 2007)

Фото: Каропрокат

Никита Михалков сделал ремейк знаменитой картины Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». Но в отечественной версии двенадцать присяжных выносят вердикт по делу об убийстве 18-летним чеченским подростком своего приемного отца, русского офицера. Михалков на главные роли пригласил уникальную актерскую команду — Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Алексей Петренко, Юрий Стоянов, Сергей Газаров, Михаил Ефремов, Алексей Горбунов, Сергей Арцибашев, Виктор Вержбицкий. У каждого свой яркий образ. Роман Мадянов сыграл декана вуза. Он чувствует себя неловко на этом заседании. Заикается, комплексует, поэтому всё больше молчит. Но в итоге принимает верное, на его взгляд, решение.

«Дикое поле» (милиционер Рябов, 2009)

Фильм о подвиге молодого врача Мити, который бросил спокойную удобную жизнь в городе, чтобы помогать людям, живущим где-то в казахской степи. Участковый милиционер Рябов в исполнении Романа Мадянова — сложный характер. Единственному представителю власти «пришлый» не нравится. И лишь профессионализм доктора, его поступки, заставляют милиционера изменить мнение. В итоге Рябов проникается к Мите уважением.

Как говорит сам актер, у его персонажа — серьезная жизненная позиция. «Он человек сильный, цельный. Ему постоянно надо находиться в форме и доказывать свою силу, власть и тем самым вызывать уважение к себе. Рябов нравится мне тем, что немногословен и делает всё походя, не по-геройски, так, как может, как он это понимает».

«Левиафан» (мэр города, 2015)

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Драма Андрея Звягинцева, полная трагической правды и безнадеги. Роман Мадянов играет очень колоритного персонажа — мэра северного города, которого не назовешь иначе как чудовищем. Пользуясь властью, он что хочет, то и творит. «Главный человек города» поставил перед собой цель отнять всё имущество семьи простого автослесаря: дом на холме, землю, автомастерскую. Взяточник и коррупционер, у которого всё в городе схвачено. Он уверен в своей безнаказанности, и это страшно. Образ, созданный Романом Мадяновым, — квинтэссенция зла.