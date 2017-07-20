Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала борьбу с онлайн-казино для детей и подростков. Первым ресурсом, попавшим под блокировку, стал сайт csgofast.com, на котором дети могут выиграть необходимые для игры CS GO (онлайн-версия Counter-Strike) артефакты: оружие, средства защиты и прочие предметы.

«По предписанию ФНС в Единый реестр был внесен сайт csgofast.com, основной целью которого является вовлечение детей в азартные игры», — рассказал «Известиям» официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, который также напомнил, что в России в принципе запрещены казино и любые другие виды азартных игр на деньги.

В октябре 2015 года вступили в силу поправки в законодательство об азартных играх и о лотереях. Эти изменения определили правила работы тотализаторов и букмекерских контор в Сети, а также дали полномочия ФНС направлять Роскомнадзору предписания о блокировке онлайн-казино.

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В России начали блокировать детские онлайн-казино