Роскомнадзор начал борьбу с детскими онлайн-казино. На этих сайтах игроки имеют возможность выиграть артефакты для игры CS GO (онлайновая версия Counter-Strike). Один из крупнейших подобных ресурсов уже заблокирован надзорным ведомством по решению ФНС. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Роскомнадзоре.

В черный список внесен сайт csgofast.com. Основная его аудитория — дети, играющие в CS GO. Для успешного прохождения этого шутера (жанр компьютерных игр, от англ. shooter — стрелок) им нужны различные артефакты: оружие, средства защиты и т.д. Стоимость многих виртуальных предметов в игре высока — тысячи долларов. Купить их могут позволить себе не все. И в интернете появились специальные онлайн-казино, где дети ставят деньги и могут выиграть вооружение и т.п. Сайты казино подключены к игре CS GO через популярную игровую платформу Steam, которая имеет собственную платежную систему. Выигрыш можно использовать в CS GO либо продать за реальные деньги — их можно «вывести», к примеру, через платежную систему Qiwi, подключенную к Steam.

Заблокированный сайт csgofast.com зарегистрирован на самарское отделение компании Legato LLC. Эта колумбийская фирма владеет онлайн-казино, в том числе детскими, обменниками криптовалют и др. Ей принадлежат более сотни сайтов — среди них «Мвд.онлайн».

— По предписанию ФНС в Единый реестр был внесен сайт csgofast.com, основной целью которого является вовлечение детей в азартные игры, — рассказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Детские казино в интернете, как и любые другие виды азартных игр на деньги, в России запрещены.

В октябре 2015 года вступили в силу поправки в законодательство об азартных играх и о лотереях. Эти изменения определили правила работы тотализаторов и букмекерских контор в Сети, а также дали полномочия ФНС направлять Роскомнадзору предписания о блокировке онлайн-казино.

Сегодня организаторы букмекерских контор или тотализаторов обязаны получить у ФНС лицензию на предоставление подобных услуг. Для этого нужно выполнить ряд условий: компания должна иметь как минимум 1 млрд рублей чистых активов, 500 млн рублей в качестве банковской гарантии и 100 млн рублей уставного капитала. В течение 30 дней с даты получения лицензии фирма обязана вступить в профильную саморегулируемую организацию (СРО).

Психиатр Михаил Виноградов рассказал «Известиям», что детская зависимость от интернет-казино опаснее, чем взрослая, — ее сложнее лечить. При этом, чтобы начать лечение, родители должны узнать, что их ребенок играет в казино.

— Родители часто не понимают, что ребенку может угрожать опасность в интернете, — пояснил Михаил Виноградов. — Они, наоборот, радуются, что школьник целый день сидит за компьютером. Ребенок не хулиганит, не дерется, находится дома, в своей комнате.

По словам Михаила Виноградова, увлеченный казино школьник может начать продавать семейные вещи. Или будет занимать у кого-то деньги — и преступники могут начать использовать его в криминальных целях, например в качестве наркокурьера.

Глава Лиги безопасного интернета Денис Давыдов полагает, что поскольку компания, которая занимается созданием интернет-казино, располагается в Самаре, то ею должны заинтересоваться российские правоохранительные органы.

— Проблема в том, что сотрудники МВД, как и многие родители детей, не воспринимали эту проблему как серьезную, — считает Денис Давыдов. — Но они должны будут отреагировать. Вся эта система детских казино незаконна. Они подлежат блокировке.

В ФНС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.