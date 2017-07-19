Генеральная прокуратура России опротестовала решения ЦБ о введении временной администрации в банке «Югра» и трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов банка, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что эти приказы были признаны «безосновательными», поскольку ЦБ РФ «не выявлял нарушений банком «Югра» обязательных нормативов».

Таким образом, следует из сообщения, основания для назначения временной администрации по управлению банком отсутствуют.

Более того, эти действия нанесут ущерб федеральному бюджету в связи со страховыми выплатами на сумму более 170 млрд рублей, снизят доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорят инфляционные процессы и ухудшат инвестиционный климат в стране, подчеркивается в заявлении ведомства.

В пресс-службе главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина заявили, что бизнесмен в данный момент находится в Москве и совместно с топ-менеджментом банка и независимыми консультантами разрабатывает план финансового оздоровления банка для согласования с Центральным банком России.