Председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев опроверг информацию об отъезде из России руководителя банка Алексея Хотина. По его словам, он находится на территории страны, и они видятся несколько раз в день на совещаниях.

По словам Шиляева, Хотин участвует в разработке плана повышения финансовой устойчивости и санации, сообщает BFM.RU.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный акционер финансовой организации «Югра» Алексей Хотин покинул Россию. На прошлой неделе Центробанк ввел в банке временную администрацию. По данным газеты «Ведомости», незадолго до этого капитал банка сократился более чем на 17,5 млрд рублей.