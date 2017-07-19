Пожар Детвайлер: Калифорния борется с огнем
Площадь пожаров продолжает увеличиваться. На фото: полная луна над пылающим холмом неподалеку от города Санта-Мария
Работник пожарной службы США наблюдает за распространением огня у города Уиттиер
Пожар Детвайлер охватил около 10 тыс. га
Губернатор американского штата Калифорния Эдмунд Браун-младший ввел в округе Марипоса режим чрезвычайной ситуации. На фото: сгоревшие в пожаре автомобили возле Ранчо Алегре
Команда пожарных тушит огонь в округе Марипоса
Пламя привело к возникновению повреждений на разных объектах округа. На фото: самолет BAe-146 тушит пожар неподалеку от Санта-Барбары
Возгорание нарушило подачу электроэнергии, воды и системы коммуникаций в округе Марипоса
Пожар вынудил многих жителей покинуть свои дома
Несколько тысяч человек были эвакуированы
Огонь охватил также территорию округа Кингс
Пожары в Калифорнии вспыхнули из-за аномальной жары
Ранее из-за природных пожаров в Калифорнии свои дома покинули около 8 тыс. человек