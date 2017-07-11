Полицейским удалось убедить явиться четвертого фигуранта громкого дела о гонках на Gelandewagen, принадлежавшего сыну топ-менеджера «Лукойла» Руслану Шамсуарову. Молодой человек скрывался от следствия на юге России.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Трое молодых людей, устроивших в мае 2016 года гонку с полицией и транслировавшие происходящее в интернете, осенью того же года были признаны виновными в совершении преступления. Четвертый фигурант, житель Москвы 1996 года рождения, был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с его родственниками, в итоге 10 июля молодой человек прибыл в Москву и явился для проведения следственных действий.