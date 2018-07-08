История в датах: 8 июля

8 июля 1981 года состоялась премьера мюзикла «Юнона и Авось», одной из самых известных рок-опер композитора Алексея Рыбникова, которая до сих пор входит в репертуар столичного театра «Ленком». За время своего существования спектакль был показан больше полутора тысяч раз