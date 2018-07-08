Прямой эфир

История в датах: 8 июля

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org

8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение Северной войны, в ходе которого русские войска под командованием Петра I одержали верх над армией шведского короля Карла XII. Эта победа переломила ход войны. На фото: картина французского художника Пьера-Дени Мартина

На весь экран
Фото: Global Look Press

8 июля 1819 года в Петербурге заложен Исаакиевский собор — крупнейший православный храм в России, созданный по проекту архитектора Огюста Монферрана. Строительство собора велось 40 лет — с 1818 по 1858 год  

На весь экран
Фото: ТАСС/Анатолий Морковкин

8 июля 1981 года состоялась премьера мюзикла «Юнона и Авось», одной из самых известных рок-опер композитора Алексея Рыбникова, которая до сих пор входит в репертуар столичного театра «Ленком». За время своего существования спектакль был показан больше полутора тысяч раз

На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Акимов

8 июля 1917 года родился Михаил Девятаев — летчик-истребитель, Герой Советского Союза, в 1945 году совершивший побег из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике. Девятаев был сбит и попал в плен в 1944 году, совершив к этому моменту 180 боевых вылетов. На фото: Михаил Девятаев в 1968 году

На весь экран
Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»/Виктор Ахломов

8 июля 1974 года было принято постановление о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Строительство БАМа, который оказался на 500 км длиннее легендарного Транссиба, велось более 12 лет. На фото: строительство БАМа, 1974–1975 годы

На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org

8 июля 1497 года португальский мореплаватель Васко да Гама начал первую морскую экспедицию из Европы в Индию — путь армады из Лиссабона до Индии занял больше двух лет. На фото: картина португальского художника Альфредо Роке Геймиро

Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017