История в датах: 8 июля
8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение Северной войны, в ходе которого русские войска под командованием Петра I одержали верх над армией шведского короля Карла XII. Эта победа переломила ход войны. На фото: картина французского художника Пьера-Дени Мартина
8 июля 1819 года в Петербурге заложен Исаакиевский собор — крупнейший православный храм в России, созданный по проекту архитектора Огюста Монферрана. Строительство собора велось 40 лет — с 1818 по 1858 год
8 июля 1981 года состоялась премьера мюзикла «Юнона и Авось», одной из самых известных рок-опер композитора Алексея Рыбникова, которая до сих пор входит в репертуар столичного театра «Ленком». За время своего существования спектакль был показан больше полутора тысяч раз
8 июля 1917 года родился Михаил Девятаев — летчик-истребитель, Герой Советского Союза, в 1945 году совершивший побег из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике. Девятаев был сбит и попал в плен в 1944 году, совершив к этому моменту 180 боевых вылетов. На фото: Михаил Девятаев в 1968 году
8 июля 1974 года было принято постановление о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Строительство БАМа, который оказался на 500 км длиннее легендарного Транссиба, велось более 12 лет. На фото: строительство БАМа, 1974–1975 годы
8 июля 1497 года португальский мореплаватель Васко да Гама начал первую морскую экспедицию из Европы в Индию — путь армады из Лиссабона до Индии занял больше двух лет. На фото: картина португальского художника Альфредо Роке Геймиро