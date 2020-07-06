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История в датах: 6 июля

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Фото: ТАСС/Юлия Симатова

6 июля 2012 года произошло самое разрушительное наводнение в истории Краснодарского края. Стихийное бедствие началось после пролившихся в регионе сильных дождей, основной удар пришелся на город Крымск. Всего в результате наводнения пострадали более 34 тыс. человек, погиб 171 человек

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Фото: commons.wikimedia.org
7 июля 1887 года родился Марк Шагал — российский художник еврейского происхождения, создатель собственного стиля в живописи и один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. После революции Шагал эмигрировал во Францию, где почти постоянно проживал до своей смерти в 1985 году
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

6 июля 2003 года из Центра дальней космической связи под Евпаторией с помощью радиотелескопа РТ-70 был отправлен Космический зов — послание о жизни на Земле, адресованное, возможно, существующим внеземным цивилизациям. Подготовкой послания занималась группа ученых из разных стран  

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Фото: commons.wikimedia.org

6 июля 1899 года статус города получил северный порт Полярный — сегодня это один из основных портов базирования Северного флота России, а в конце XIX века гавань, сначала называвшаяся Александровск, была в первую очередь коммерческой 

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Фото: commons.wikimedia.org
6 июля 1897 года родился Анатолий Мариенгоф — русский писатель, поэт-имажинист, близкий друг поэта Сергея Есенина
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Фото: Global Look Press

6 июля 1957 года на празднике в ливерпульском пригороде впервые встретились 16-летний Джон Леннон и 15-летний Пол Маккартни. Вскоре после знакомства они начали вместе писать песни, а к 1962 году к ним присоединились два других участника группы The Beatles — Джордж Харрисон и Ринго Старр  

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