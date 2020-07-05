История в датах: 5 июля

5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и крупнейшее танковое сражение в истории. Битва, в которой участвовало около 2 млн человек, 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов, продлилась до 23 августа