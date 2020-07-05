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История в датах: 5 июля

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Фото: РИА Новости/Иван Шагин

5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и крупнейшее танковое сражение в истории. Битва, в которой участвовало около 2 млн человек, 6 тыс. танков и 4 тыс. самолетов, продлилась до 23 августа

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Фото: ТАСС

5 июля 1802 года в Смоленской губернии родился Павел Нахимов — будущий русский флотоводец, адмирал, командовавший обороной Севастополя в годы Крымской войны. На фото: портрет Нахимова работы художника Василия Тимма XIX века.

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Фото: Global Look Press

5 июля 1946 года модельер Луи Реар впервые представил новую, раздельную модель купальника. Фасон настолько шокировал общественность, что его назвали «бикини» — в честь атолла, на котором за несколько дней до этого состоялось испытание атомной бомбы

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин

5 июля 1829 года к западу от Урала в Пермской губернии был обнаружен первый в Российской империи алмаз — драгоценность нашел 14-летний крепостной Павел Попов

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