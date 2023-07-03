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История в датах: 3 июля

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Фото: Global Look Press/Scherl

3 июля 1928 года в США был продан первый в мире телевизор. Цена аппарата составила $75. На фото: компания друзей во время просмотра телевизора в 1935 году

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Фото: ТАСС

3 июля 1944 года Минск освободили от немецких захватчиков. 70 тыс. солдат врага были убиты, около 35 тыс. взяты в плен. На фото: жители освобожденного города приветствуют советских солдат

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

3 июля 1996 года Борис Ельцин был избран на второй срок, получив во втором туре почти 54% голосов избирателей. На фото: Борис Ельцин во время торжественной церемонии вступления в должность 

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Фото: ТАСС

3 июля в России отмечается День ГАИ. Праздник приурочен к дню основания организации, которую учредили в 1936 году. На фото: один из первых патрулей дорожной полиции в Челябинской области в 1930-е годы

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Armando Gallo

3 июля 1962 года родился актер Том Круз. На его счету три номинации на «Оскар» и три премии «Золотой глобус». На фото: актер в Нью-Йорке в 2010 году

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