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История в датах: 1 июля

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Фото: commons.wikimedia.org

1 июля 1807 года в Эгейском море произошло так называемое Афонское сражение, завершившееся разгромом турецкого флота силами русской эскадры вице-адмирала Сенявина. Это была одна из первых битв Русско-турецкой войны. На фото: картина русского художника Алексея Боголюбова «Афонское сражение 19 июня 1807 года», написанная в 1853 году

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Фото: Global Look Press

1 июля 1946 года на атолле Бикини, расположенном в Тихом океане, США произвели испытания атомной бомбы. Всего с 1946 по 1958 год в этом районе было проведено 67 ядерных испытаний

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Фото: Getty Images/Sygma/Langevin Jacques

1 июля 1997 года Великобритания передала КНР суверенитет над Гонконгом. При этом английский язык сохранил в городе статус официального наряду с китайским. На фото: жители Гонконга во время праздничных мероприятий

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Фото: ТАСС/Дмитрий Шульцев

1 июля 1862 года в Москве начала работу первая публичная библиотека, которая входила в один комплекс с Московским и Румянцевским музеумом, также открытыми для посетителей. С 1992 года ее название — Российская государственная библиотека. На фото: читальный зал библиотеки в 2000 году

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Фото: Getty Images/Gregg DeGuire

1 июля 1967 года родилась Памела Андерсон, американская актриса и фотомодель, прославившаяся своей ролью в сериале «Спасатели Малибу». На фото: Памела на пресс-конференции в Калифорнии в 2012 году

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