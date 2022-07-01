История в датах: 1 июля

1 июля 1862 года в Москве начала работу первая публичная библиотека, которая входила в один комплекс с Московским и Румянцевским музеумом, также открытыми для посетителей. С 1992 года ее название — Российская государственная библиотека. На фото: читальный зал библиотеки в 2000 году