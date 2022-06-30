История в датах: 30 июня

30 июня 1972 года была впервые использована «високосная» 61-я секунда, добавленная к последней минуте суток, чтобы компенсировать накопившуюся разницу между всемирным и средним солнечным временем. С тех пор такая секунда используется периодически, 30 июня или 31 декабря. На фото: процедура очистки знаменитых часов на башне Биг-Бен в Лондоне в 2014 году