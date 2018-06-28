История в датах: 28 июня

28 июня 1997 года во время боксерского поединка Майк Тайсон откусил кусочек уха у своего противника, Эвандера Холивилда. Судья ограничился предупреждением Тайсону и разрешил продолжить поединок, после чего Тайсон откусил второй кусочек уха. В этот раз бой был остановлен, а Майк Тайсон — дисквалифицирован