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История в датах: 28 июня

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Фото: Global Look Press

28 июня 1914 года в Сараево 19-летний студент Гаврило Принцип убил наследника австрийского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда, и его жену Софию. Это покушение стало поводом для начала Первой мировой войны. На фото: Франц Фердинанд с супругой за несколько минут до убийства

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Фото: Getty Images

28 июня 1816 года в Петербурге состоялось торжественное открытие каменного здания Биржи, которое до сих пор остается центральным строением в ансамбле стрелки Васильевского острова. На фото: вид на здание Биржи в 1900 году

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Фото: ТАСС

28 июня 1946 года с конвейера Горьковского автозавода сошла первая партия автомобилей «Победа» — первой советской легковушки оригинальной конструкции, работы по проектированию которой были начаты еще до войны. На фото: цех сборки автомобилей М-20 («Победа») на автозаводе имени Молотова

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Фото: Global Look Press

28 июня 1997 года во время боксерского поединка Майк Тайсон откусил кусочек уха у своего противника, Эвандера Холивилда. Судья ограничился предупреждением Тайсону и разрешил продолжить поединок, после чего Тайсон откусил второй кусочек уха. В этот раз бой был остановлен, а Майк Тайсон — дисквалифицирован

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