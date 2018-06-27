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История в датах: 27 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

27 июня в России отмечается День молодежи. История праздника восходит к 1958 году, когда был учрежден День советской молодежи. На фото: молодые люди во время отдыха в парке Горького

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Фото: Getty Images

В этот день в 1967 году в Энфилде (Великобритания) был установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. Банкомат принимал ваучеры, которые клиент заранее должен был получить в банке. На фото: церемония открытия банкомата

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

27 июня 1985 года родилась Светлана Кузнецова — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта. На фото: Светлана Кузнецова после победы в финале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

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Фото: Getty Images

27 июня 1615 года чай был впервые импортирован в Европу. На фото: рабочие расфасовывают чай в порту Лондона, 1916 год

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