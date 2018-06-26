История в датах: 26 июня
26 июня 1957 года в подмосковном Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. На фото: центральный пульт управления на АЭС Академии наук СССР (Обнинск), 1957 год
26 июня 1927 года родился режиссер Владимир Мотыль, создатель картины «Белое солнце пустыни»
26 июня 2002 года впервые была вручена отечественная премия Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел», учрежденная в марте того же года
26 июня 1997 года в лондонском издательстве Bloomsbury вышла первая книга британской писательницы Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера, она называлась «Гарри Поттер и философский камень». Общий тираж всех книг серии на данный момент превысил 300 млн экземпляров