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История в датах: 26 июня

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Фото: РИА Новости/Марк Редькин

26 июня 1957 года в подмосковном Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. На фото: центральный пульт управления на АЭС Академии наук СССР (Обнинск), 1957 год 

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

26 июня 1927 года родился режиссер Владимир Мотыль, создатель картины «Белое солнце пустыни»

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Фото: РИА Новости

26 июня 2002 года впервые была вручена отечественная премия Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел», учрежденная в марте того же года

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

26 июня 1997 года в лондонском издательстве Bloomsbury вышла первая книга британской писательницы Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера, она называлась «Гарри Поттер и философский камень». Общий тираж всех книг серии на данный момент превысил 300 млн экземпляров

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