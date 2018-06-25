История в датах: 25 июня
25 июня в славянских странах отмечают День дружбы и единения славян. Праздник был учрежден в 1990-х годах, после того как в результате распада СССР образовалось много независимых славянских государств
25 июня 1950 года началась Корейская война — конфликт между Северной и Южной Кореей, один из эпизодов холодной войны. Северокорейскую армию тогда поддержал СССР, официально в конфликте не участвовавший, а южнокорейскую — США. На фото: граждане Северной Кореи, взятые в плен вооруженными силами ООН, под охраной южнокорейского полицейского
25 июня 1852 года в Каталонии родился Антонио Гауди, знаменитый испанский архитектор, большая часть проектов которого, включая собор Саграда Фамилиа и парк Гуэль, были возведены в Барселоне. На фото: портрет Антонио Гауди, 1878 год
25 июня 1907 года родился российский поэт и переводчик Арсений Тарковский, отец режиссера Андрея Тарковского. На фото: портрет Арсения Тарковского, сделанный в 1930-е годы