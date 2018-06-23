История в датах: 23 июня
23 июня во всем мире отмечают Международный олимпийский день, учрежденный в память о возрождении олимпийского движения. Впервые идея об учреждении этой даты была высказана вскоре после Второй мировой войны, в 1947-м, а уже в 1948 году это решение официально одобрил МОК.
23 июня 1957 года в Ленинграде была возобновлена традиция полуденного выстрела, который производится с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Первый полуденный выстрел прозвучал в феврале 1865 года, с осени 1872 года он производился из Петропавловской крепости. В 1934-м традиция была прервана на 23 года.
На фото: сигнальное орудие Петропавловской крепости в Ленинграде, 1972 год
23 июня 1912 года родился английский математик Алан Матисон Тьюринг. Тьюринг разработал первые вычислительные машины, а его работы послужили основой для создания современных ЭВМ.
На фото: Алан Тьюринг в 1930-х годах.
23 июня 1972 года день рождения празднует французский футболист Зинедин Зидан, который трижды, в 1998, 2000, 2003 годах, признавался лучшим футболистом мира, а в 1998 году выиграл «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. В этом году Зинедину Зидану исполняется 46 лет.