История в датах: 23 июня

23 июня 1957 года в Ленинграде была возобновлена традиция полуденного выстрела, который производится с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Первый полуденный выстрел прозвучал в феврале 1865 года, с осени 1872 года он производился из Петропавловской крепости. В 1934-м традиция была прервана на 23 года.

На фото: сигнальное орудие Петропавловской крепости в Ленинграде, 1972 год