История в датах: 21 июня
21 июня 1962 года в Ленинграде родился Виктор Цой, советский рок-музыкант, основатель группы «Кино». Свою первую группу, «Палата № 6», Цой создаст уже в 1978 году вместе с одноклассниками по музыкальной школе
21 июня в России отмечается День кинологических подразделений МВД, или День кинолога — официально праздник был учрежден в 2004 году, однако первые служебные собаки в сыскной полиции появились еще в 1906 году
21 июня 1925 года на улицах Москвы появились первые послереволюционные такси — таксомоторный гараж располагался в Орликовом переулке. При этом на деле автоизвозчики работали в городе еще с 1907 года, однако после 1917-го их деятельность была прекращена
21 июня 1948 года фирма грамзаписи Columbia Records выпустила пластинки, которые произвели революцию в музыкальном мире — на смену дискам, которые вмещали только одну песню, пришли виниловые пластинки, вмещавшие по 23 минуты музыки
21 июня 1915 года 36-летний художник-супрематист Казимир Малевич в подмосковном поселке Кунцево завершил работу над созданием «Черного квадрата» — произведения, которому суждено было изменить историю живописи
21 июня отмечается Международный день йоги, который был учрежден ООН в 2015 году. При этом дата была выбрана специально, чтобы праздник совпадал с днем летнего солнцестояния в Северном полушарии
21 июня 1982 года в Великобритании родился принц Уильям, герцог Кембриджский. Старший сын принцессы Дианы и принца Уэльского Чарльза Уильям — второй в очереди наследников престола Соединенного Королевства