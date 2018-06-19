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История в датах: 19 июня

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Фото: РИА Новости

19 июня 1967 года в СССР состоялась премьера фильма режиссеров Станислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли

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Фото: РИА Новости/Б. Манушин

В этот день в 1957 году в Ленинграде на площади Искусств открыт памятник А.С. Пушкину работы скульптора Аникушина

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Фото: ТАСС/AP

19 июня 2012 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства латиноамериканской страны политического убежища

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Фото: Getty Images

19 июня 1947 года родился Салман Рушди — британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии

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Фото: Getty Images/Trevor Collens

19 июня 2002 года путешественник Стив Фоссет начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре, которое длилось 13 дней

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