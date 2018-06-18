История в датах: 18 июня

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Фото: Getty Images
18 июня 1937 года с Щелковского аэродрома в Москве вылетел самолет АНТ-25, на котором Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили первый беспосадочный перелет в США через Северный полюс. На фото: летчики после приземления в Ванкувере
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Фото: Getty Images
18 июня 1942 года в Ливерпуле родился сэр Пол Маккартни — один из основателей группы The Beatles, кавалер почетного Ордена Британской империи, он 16 раз становился обладателем премии «Грэмми». На фото: Пол Маккартни в Париже в январе 1964 года
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Фото: ТАСС/А.Лесс
18 июня 1907 года родился писатель Варлам Шаламов, написавший «Колымские рассказы» — одно из самых известных произведений, посвященных жизни заключенных ГУЛАГа
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Фото: ТАСС
18 июня 1939 года Марина Цветаева после 17 лет эмиграции вернулась в СССР. На фото: Цветаева в конце июня 1939 года
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