История в датах: 16 июня

16 июня 1925 года в Крыму открылся лагерь «Артек», ставший самым знаменитым в Советском Союзе. Первые детские смены в нем размещались в палатках или временных фанерных домиках. На снимке — Всесоюзный слет пионеров в лагере «Артек» в 1967 году