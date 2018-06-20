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История в датах: 20 июня

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Фото: ТАСС/О. Кнорринг

20 июня 1945 года Знамя Победы было доставлено в Москву. Спустя четыре дня его торжественно пронесли по Красной площади

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович 

20 июня отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Акция проводится с 2009 года благодаря американской актрисе и активистке Лили Томлин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
20 июня 1937 года родился Николай Дроздов. В 1968 году он впервые выступил в передаче «В мире животных», а с середины 1970-х стал ведущим этой программы
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Фото: commons.wikimedia.org

20 июня 1837 года принцесса Виктория взошла на престол. Королева пробыла на троне свыше 63 лет и занимает второе место по продолжительности царствования после Елизаветы II

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Фото: ТАСС/Валентин Мастюков

20 июня 1932 года родился Роберт Рождественский. Первые стихи поэта были опубликованы в 1950-х годах. В 1972-м Рождественскому была присуждена премия Ленинского комсомола, а в 1979 году — Государственная премия СССР за поэму «210 шагов»

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Фото: commons.wikimedia.org

20 июня 1840 года Сэмюэлем Морзе был запатентован первый телеграф. К XX веку в европейских странах было установлено 45,2 тыс. аппаратов, из них 8,2 тыс. — в России

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Фото: РИА Новости/Галина Кмит

20 июня 1927 года родился Вячеслав Котеночкин, художник-постановщик мультфильмов «Лягушка-путешественница» и «Ну, погоди!»

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