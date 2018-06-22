Прямой эфир

История в датах: 22 июня

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Global Look Press

22 июня 1941 года германские войска перешли в наступление на границе с СССР, началась Великая Отечественная война. С 1996 года в России 22 июня официально отмечается День памяти и скорби. На фото: немецкие бомбардировщики во время наступления 

На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян

22 июня 1997 года на Поклонной горе в Москве был открыт памятник работы Зураба Церетели «Трагедия народов»​​​​, посвященный жертвам фашистского геноцида, его установка заняла почти год, начавшись еще в 1996-м. На фото: памятник вскоре после начала установки 

На весь экран
Фото: ТАСС

22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, представитель так называемого потерянного поколения молодых людей, в юном возрасте попавших на фронты Первой мировой войны. Среди его наиболее известных работ такие книги, как «Три товарища» и «На Западном фронте без перемен» 

На весь экран
Фото: РИА Новости

22 июня 1857 года в Лондоне начала выходить первая русская оппозиционная газета «Колокол», издателями которой стали Александр Герцен и Николай Огарев. На фото: первый номер газеты 

Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017