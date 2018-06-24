Прямой эфир

История в датах: 24 июня

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС/Евгений Халдей

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы, во время которого участники пронесли по площади и бросили к подножию Мавзолея нацистские штандарты. Командовал Парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал — маршал Георгий Жуков. На фото: Георгий Жуков на Параде Победы, 1945 год

На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org

24 июня 1812 года началась Отечественная война — в этот день наполеоновская армия пересекла реку Неман и вторглась на территорию Российской империи. Вечером того же дня императору Александру I, находившемуся на балу, доложили о вторжении. На фото: картина неизвестного художника «Переправа наполеоновской армии через Неман», 1810-е годы

На весь экран
Фото: РИА Новости

24 июня 1941 года сообщать о военных действиях стало Советское информбюро, созданное сразу после начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года. На фото: стоп-кадр с видео, 1941 год

На весь экран
Фото: РИА Новости

24 июня 1912 года родился Сергей Филиппов — известный советский комедийный актер, сыгравший в таких фильмах, как «12 стульев», «Карнавальная ночь», «Укротительница тигров». На фото: Сергей Филиппов в роли Кисы Воробьянинова в художественном фильме «12 стульев». Студия «Мосфильм». Режиссер Леонид Гайдай, 1971 год

На весь экран
Фото: архив "ИЗВЕСТИЯ"/Владимир Новиков

24 июня 1973 года Леонид Брежнев во время официального визита в США заявил об окончании холодной войны. На фото: Л.И. Брежнев на зеленой лужайке у Белого дома 31 августа 1973 года, США, Вашингтон

Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017